Le CICR appelle les parties au Proche-Orient à protéger les civils

Les parties doivent éviter "un conflit régional plus large", insiste le porte-parole, Christian Cardon. Après de nombreuses souffrances déjà depuis une année dans la région, "les civils paieraient incontestablement le prix le plus élevé" en cas de détérioration de la situation, dit-il.

Les centres de santé sont sous tension et des familles sont séparées. Le CICR évalue les besoins les plus urgents avec ses partenaires du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour assister les déplacés et les hôpitaux. Les civils ne doivent pas être ciblés par des attaques selon le DIH, dit encore l'organisation.