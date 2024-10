"Le médicament le plus important, c'est la paix": 1.000 femmes et enfants malades vont être évacués de Gaza "dans les mois à venir"

Jusqu'à un millier de femmes et d'enfants malades et blessés seront prochainement évacués de Gaza, a déclaré lundi le directeur Europe de l'OMS, le docteur Hans Henri P. Kluge. Cette opération sera menée en collaboration avec l'Union européenne.

Hans Kluge a souligné que ces évacuations n'auraient pas été possibles sans le maintien de la communication entre les parties concernées. "Cela ne serait jamais arrivé si nous n'avions pas maintenu le dialogue", a-t-il affirmé, tout en faisant un parallèle avec la situation en Ukraine, où il reste également en contact avec les acteurs impliqués.

"Je maintiens le dialogue avec tous les partenaires", a-t-il ajouté, précisant que 15.000 personnes séropositives ou atteintes du sida dans le Donbass et d'autres territoires occupés en Ukraine continuent de recevoir des traitements contre le VIH et le sida grâce à ces échanges.

La santé au-delà des considérations politiques

Hans Kluge a insisté sur la nécessité "de ne pas politiser la santé", notamment dans les zones de conflit. Le directeur à appeler à la protection des centres de soins et des professionnels de santé, particulièrement dans ces contextes difficiles.

À la tête de l'OMS Europe depuis février 2020, Hans Kluge est sur le point de voir son mandat renouvelé lors du comité régional prévu fin octobre. Pour lui, "le médicament le plus important, c'est la paix", insistant sur le rôle crucial de la stabilité pour garantir des soins médicaux efficaces et protéger les populations les plus vulnérables.