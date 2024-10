Mort du chef du Hamas: le mouvement palestinien déclare que les otages ne seront pas libérés avant "l'arrêt de l'agression contre Gaza"

En guerre sur un double front, Israël a annoncé jeudi la mort de Yahya Sinouar, tué la veille dans une opération de ses soldats dans le sud de la bande de Gaza, pendant que se poursuit au Liban son offensive contre le Hezbollah, allié du Hamas et lui aussi soutenu par l'Iran.

Le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007 et très affaibli après plus d'un an de guerre, a confirmé vendredi la mort de son chef, considéré comme l'architecte de l'attaque sans précédent du 7 octobre 2023 contre Israël.