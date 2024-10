L'Iran a "sauvé la face" en tirant près de 200 missiles sur Israël: voici pourquoi selon un spécialiste

Malgré cette nouvelle phase d'intensité dans les combats au Proche-Orient, on sent malgré tout une certaine retenue de la part de l'Iran. Comment l'expliquer ?

Didier Leroy, chercheur à l'Institut Royal Supérieur de la Défense, était l'invité du RTL info 19h. Il est revenu sur les tirs de missiles de l'Iran sur Israël. Il parle d'une "retenue stratégique". "C'est ce que l'Iran affiche depuis bien longtemps, et certainement depuis le 7 octobre", dit-il. "Ici, il n'y avait pas de grandes illusions. Il voulait juste faire davantage de dégâts, surtout sur les infrastructures militaires, pas nécessairement de manière exclusive. Mais en attendant, ils savent très bien que le bouclier antiaérien israélien est très performant et qu'en plus de ça, la présence américaine elle-même est plus élargie qu'elle ne l'était déjà lors de la première vague de projectiles tirée au mois d'avril."

"Ils ont marqué le coup"

Le spécialiste indique que l'Iran essaie de récupérer les tirs comme une sorte de victoire politique, ce qui est "faiblement jouable". "Mais au moins, ils ont sauvé la face", explique-t-il. "Ils ont marqué le coup face aux lignes rouges qui ont été franchies par la partie israélienne, qui a osé tuer Ismail Haniyeh à Téhéran, et en plus, décapiter le joyau de la couronne dans ce montage milicien qu'on appelle l'axe de la résistance, qui est aligné sur Téhéran, l'élimination de Hassan Nasrallah."