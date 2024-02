L'ONU appelle à la "réconciliation tribale" en Papouasie-Nouvelle-Guinée

L'ONU a appelé mardi la Papouasie-Nouvelle-Guinée à soutenir la "réconciliation tribale" et à lutter contre la prolifération des armes, au lendemain d'un nouveau bain de sang dans la région des hauts-plateaux.

Les communautés des hauts-plateaux, "en particulier les femmes et les jeunes filles, doivent être protégées", a-t-il ajouté.

"Le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour s'attaquer aux causes profondes de la violence et œuvrer à la réconciliation tribale", a déclaré un porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Jeremy Laurence, dans un communiqué.

Des rivalités tribales ont fait entre 49 et 64 morts près des localités de Wabag et Wapenamanda (nord) à quelque 600 kilomètres au nord-ouest de la capitale Port Moresby, où des conflits ancestraux opposent notamment des tribus Sikin, Ambulin et Kaekin.

Ce bilan encore provisoire des autorités pourrait s'aggraver avec la découverte d'autres victimes dans la zone.

"Nous exhortons le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée à s'attaquer efficacement à l'escalade de la violence tribale et engager un dialogue avec les dirigeants provinciaux et locaux afin de parvenir à une paix durable et au respect des droits humains dans la région des hauts-plateaux", a indiqué M. Laurence.