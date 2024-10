L'Organisation de libération de la Palestine "pleure" la mort de Yahya Sinouar

L'organisation "présente ses condoléances les plus profondes aux dirigeants et aux membres du Hamas" et "appelle à faire avancer notre unité nationale dans le cadre de notre seul représentant légitime, l'OLP".

L'instance a également appelé à l'unité contre Israël afin de "regagner la totalité de nos droits, qui incluent le droit au retour (des réfugiés), la fin de l'occupation et l'établissement de notre Etat palestinien couvrant tous les territoires occupés, basé sur les frontières de 1967 avec Jérusalem comme capitale éternelle".