L'Unicef appelle au cessez-le-feu au Moyen-Orient

"Le conflit catastrophique fait payer un lourd tribut aux enfants", a déploré Adele Khodr, directrice régionale de l'ONG. "Les médecins nous disent qu'ils traitent des enfants qui souffrent à la fois mentalement et physiquement. Beaucoup d'enfants ont peur, ont des flashbacks et font des cauchemars à cause des explosions", ajoute-t-elle.

Selon le ministère libanais de la Santé, plus de 100 enfants ont été tués au cours des 11 derniers jours. En outre, plus de 690 autres ont été blessés ces dernières semaines. Leurs blessures les plus courantes sont des lésions cérébrales dues aux explosions, des blessures par éclats d'obus et des blessures aux membres.