Manifestation anti-RN: 1.500 personnes à Rennes, des heurts

Environ 1.500 personnes ont manifesté jeudi soir à Rennes contre l'extrême droite, à l'appel d'une intersyndicale, un défilé qui n'a pas pu aller à son terme en raison de heurts entre jeunes manifestants et policiers, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Un groupe de 80 éléments positionnés devant le cortège ont tenté de perturber la manifestation, conduisant à sept interpellations", a indiqué à l'AFP la préfecture vers 21H00.

Auparavant, l'intersyndicale CFDT FO CGT FSU Unsa avait déployé une banderole dans le cortège avec le slogan "Contre l'extrême droite, riposte sociale".

"Nous disons notre opposition absolue aux idées réactionnaires, racistes et antisémites et à ceux qui les portent. Il y a historiquement entre eux et nous un fossé de sang", a déclaré à l'AFP le secrétaire général du syndicat FO en Ille-et-Vilaine, Fabrice Le Restif.