Nombre record de SDF aux Etats-Unis

Le nombre de sans-abri aux Etats-Unis a bondi en un an de 12% pour atteindre un niveau record, dans un contexte d'envolée des loyers et de suppression progressive des aides liées à la pandémie de Covid-19, selon des données officielles publiées vendredi.

Ces données confirment l'acuité du problème du sans-abrisme dans la première économie mondiale, aux vastes contrastes économiques et sociaux.

Le pays a comptabilisé plus de 653.100 SDF en janvier 2023, soit 70.650 supplémentaires par rapport à janvier 2022, selon les statistiques du ministère américain du Logement et du Développement urbain.

Parmi les autres raisons aggravant la situation figurent la crise sanitaire liée aux opiacés et la pénurie de logements à loyers modérés.

Ce sujet s'impose d'ores et déjà comme l'une des grandes questions de la campagne présidentielle, les républicains accusant fréquemment leurs rivaux démocrates de conduire des politiques favorisant la fixation d'îlots de pauvreté dans les zones urbaines.

La Californie est l'Etat américain comptant le plus de sans-abri (181.399), suivi par l'Etat de New York (103.200) et la Floride (30.756).

Les Etats-Unis comptabilisent leurs SDF depuis 2007 et l'année 2023 représente un niveau record. La dernière hausse est particulièrement notable dans les familles avec enfants (+16%).