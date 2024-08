Peine de mort requise contre 50 prévenus, dont le belge Jean-Jacques Wondo

L'aventure des assaillants s'était arrêtée là, avec l'intervention des forces de sécurité qui avaient interpellé une quarantaine d'entre eux et en avaient tué quatre autres, dont leur chef présumé, Christian Malanga (41 ans), un Congolais installé aux États-Unis.

Depuis le 7 juin, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo, où sont incarcérés tous les prévenus, juge 51 personnes pour ce que l'armée a qualifié de "tentative de coup d'État".

Six étrangers figurent parmi eux : trois Américains nés aux Etats-Unis - Marcel Malanga (22 ans), Tyler Thompson (22 ans) et Benjamin Zalman-Polun (36 ans) -, ainsi qu'un un Britannique et un Canadien et le Belge Jean-Jacques Wondo, tous trois des Congolais naturalisés.