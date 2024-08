A peine sorti, le jeu vidéo "Black Myth: Wukong" est déjà un succès commercial

Il s'agit de l'un des débuts les plus réussis jamais réalisés dans le secteur. Lancé mardi, le jeu, basé sur le Roi des Singes (Sun Wukong) de la mythologie chinoise, est devenu instantanément l'un des plus populaires. Le nombre de joueurs simultanés dans le monde a culminé à trois millions, l'un des chiffres les plus élevés jamais enregistrés.

Le jour même de sa sortie, "Black Myth : Wukong" était déjà devenu rentable et avait réalisé un chiffre d'affaires de quelque 450 millions de dollars, selon les estimations d'analystes.