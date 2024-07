Poutine reçoit l'une des plus hautes distinctions de l'Église orthodoxe russe et salue ses "fondements moraux"

Le patriarche Kirill, chef de l'Église orthodoxe russe et fidèle allié du Kremlin, décerne au président russe Vladimir Poutine l'ordre de Saint-Alexandre Nevski, l'une des plus hautes distinctions de l'Église orthodoxe russe.

Vladimir Poutine maintient des liens étroits avec l'Eglise orthodoxe russe, dont le patriarche a soutenu l'offensive russe contre l'Ukraine. Il a donné sa bénédiction aux troupes russes combattant en Ukraine et a prononcé des sermons fortement anti-occidentaux et anti-Kiev tout au long du conflit. L'Ordre d'Alexandre Nevski a été créé en 1942. Il est décerné aux fonctionnaires qui se sont distingués par "des mérites particuliers dans la construction de l'État, de nombreuses années de service consciencieux et des résultats élevés".

"Votre Sainteté, merci beaucoup pour cette haute distinction ecclésiastique. Je voudrais dire que l'Église orthodoxe russe est certainement l'un des fondements moraux et éthiques les plus importants de l'existence même du peuple russe", a déclaré le Président. "Avec les confessions russes traditionnelles, l'Église orthodoxe russe est également le fondement de l'État russe."