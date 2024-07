Poutine menace les Etats-Unis de relancer la production d'armes nucléaires: "Le développement en est au stade final"

"Si les Etats-Unis mettent en œuvre de tels plans, nous nous considérerons libérés du moratoire unilatéral adopté précédemment sur le déploiement de capacités de frappe à moyenne et courte portée", a déclaré M. Poutine, lors d'un discours à l'occasion d'une parade navale à Saint-Péterbourg. Selon lui, "le développement d'un certain nombre de systèmes de ce type en est au stade final" en Russie. "Nous prendrons des mesures de réplique pour les déployer, en tenant compte des actions des Etats-Unis, de leurs satellites en Europe et dans d'autres régions du monde", a averti le président russe.

Le temps de vol de ces missiles sera d'environ 10 minutes

Ce type d'armement, d'une portée allant de 500 à 5.500 km, faisait jadis l'objet d'un traité de limitation entre Washington et Moscou, le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), signé du temps de l'URSS. La Russie et les Etats-Unis s'étaient retiré de ce traité en 2019, chacun accusant l'autre de ne plus en respecter les dispositions. Moscou avait cependant annoncé qu'elle ne relancerait pas la production de ce type de missile tant que les Etats-Unis n'en déploieraient pas à l'étranger. Or, Washington et Berlin ont annoncé en juillet leur intention de "débuter des déploiements épisodiques de capacités de feu à longue portée" en Allemagne en 2026, évoquant des missiles SM-6, des missiles Tomahawk et des armes hypersoniques en cours de développement.