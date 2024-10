Présidentielle américaine: les sondages sont très serrés, qui a l'avantage pour le moment?

Partager:

Dans moins de trois semaines, les élections américaines auront lieu. Dans les derniers sondages, Kamala Harris et Donald Trump sont désormais au coude-à-coude. Qui semble prendre l'avantage?

Dans les derniers sondages pour l'élection présidentielle américaine, Kamala Harris et Donald Trump sont à 48%. Mais ce qui suscite beaucoup de commentaires, c'est la dynamique qui semble s'inverser. Donald Trump gagne 5% par rapport à septembre dans le même sondage alors que Kamala Harris perd 1%. Non seulement cette dynamique se retrouve au niveau national, mais elle se retrouve aussi dans certains états clés où on sent que la démocrate perd du terrain. Dans l'état de Pennsylvanie, du Wisconsin ou du Michigan. Kamala Harris, qui était largement en tête, est en train de perdre du terrain et l'écart se resserre à 1% à peine avec Donald Trump.

Non seulement sa dynamique se perd par rapport à cet été, mais elle ne fait pas le plein des voix qui lui sont normalement acquises, celles des minorités. 78% des Noirs américains sont prêts à voter pour elle. 60% des Latinos sont prêts à voter pour elle. Ce sont les chiffres les plus bas pour un candidat démocrate à l'élection présidentielle depuis 20 ans. À lire aussi Pourquoi le vote des femmes blanches de la classe ouvrière pourrait être décisif lors des élections américaines? Comment peut-on l'expliquer ? Il y a plusieurs raisons. D'abord une certaine méfiance vis-à-vis du programme politique et économique de Kamala Harris, et puis une certaine misogynie. Ce n'est pas un hasard si, par exemple, la semaine dernière, Barack Obama est venu auprès de ses frères Noirs en leur disant et en les sermonnant: 'attention, ne me dites pas que vous ne voulez pas voter pour Kamala Harris parce que c'est une femme.' Et donc Kamala Harris a compris qu'il fallait qu'elle aille parler à cette communauté. Elle a rencontré notamment des stars comme l'ancienne star de basket Magic Johnson, qui lui a apporté son soutien, qui est une véritable icône de la communauté noire. Mais elle a aussi donné des entretiens, notamment auprès d'un animateur influent de Détroit, en expliquant les opportunités pour les Noirs américains. À lire aussi Présidentielle américaine: pour qui les Américains expatriés en Belgique vont-ils voter ?