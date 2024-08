Signé Giltay: ce que le début de campagne de Kamala Harris révèle sur son duel à venir avec Trump

D'abord, il a estimé que la candidate n'avait évoqué aucun sujet important, comme les taux d'intérêt, la Chine, la fracturation hydraulique, la délinquance, la pauvreté, le déficit commercial, le trafic d'enfants et de femmes, la drogue, etc.

Ensuite, il a proclamé qu'il était le vrai candidat des minorités. "J'ai du succès chez les Hispaniques, j'ai du succès chez les hommes noirs, j'ai du succès chez les femmes". Cette prontitude à réagir montre bien que Kamala Harris a marqué cette nuit, ses premiers points.

Durant 45 minutes, elle a détaillé un ambitieux programme qui doit ringardiser le leitmotiv de Donald Trump sur le retour d'une grande Amérique. "Je serai une présidente qui nous rassemble autour de nos plus hautes aspirations. Une présidente qui dirige et écoute, qui est réaliste, pratique, qui a du bon sens et qui se bat toujours pour le peuple américain. Cette élection n'est pas seulement la plus importante de nos vies, c'est l'une des plus importantes de la vie de notre nation. Les conséquences du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche seraient extrêmement graves".