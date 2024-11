Signé Giltay: pourquoi Elon Musk a-t-il accepté de devenir ministre? "Il a bien l'intention d'y trouver son intérêt"

Donald Trump va faire entrer Elon Musk au gouvernement américain comme ministre de l'Efficacité gouvernementale On ne sait pas très bien ce que ça signifie, mais une chose est certaine, la proximité du milliardaire avec le nouveau président va stimuler ses affaires et notamment son projet de voitures autonomes.

Elon Musk a offert 100 millions de dollars à la campagne de Donald Trump. Résultat, il va devenir ministre. Un ministère de l'Efficacité gouvernementale qui sera surtout un ministère des coupes budgétaires. Il partagera cette tâche avec l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswamy. "Ensemble", a dit Trump, "ces deux Américains formidables traceront le chemin pour mon administration afin de démentler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales". Il pourrait amputer le budget américain de 2 000 milliards de dollars sur 6 500. Trump leur a aussi demandé de l'aider à former le plus petit gouvernement possible pour le 4 juillet, jour de la fête nationale qui marque l'indépendance des États-Unis.

Mais qu'est-ce que Musk va faire dans cette galère ? Aurait pu s'étonner Molière. On le voit mal résider dans un bâtiment officiel à Washington et se plier aux auditions du Congrès, lui le libertarien qui parcourt le monde et multiplie les projets. Ne vous y trompez pas, il a bien l'intention d'y trouver son intérêt. D'abord pour ses fusées. La NASA est une agence gouvernementale. Si elle veut sauver son budget, il faudra qu'elle soit très gentille avec le ministre.