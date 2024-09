Snapchat cultive son image de réseau social "différent" et "positif"

Snapchat, le réseau social très populaire chez les adolescents, cultive son image d'application joyeuse et bienfaisante, pour se démarquer d'Instagram, TikTok et autres plateformes décriées pour leur impact sur la santé mentale des jeunes. Sans convaincre tout le monde.

Lors de la conférence annuelle du groupe à Santa Monica (Los Angeles), il a rappelé comment son entreprise avait lancé les vidéos verticales ou, en 2013, les "Stories" qui disparaissent en 24 heures, largement copiées depuis.

"Pas de +likes+ ou de commentaires, vous partagez votre perspective", a-t-il insisté. "Et ça marche. Plus de 850 millions de personnes utilisent Snapchat (tous les mois, ndlr) et on continue de croître."

Mais l'application a beau être devenue le moyen de communication principal de très nombreux adolescents, elle n'est toujours pas rentable et reste dans l'ombre des géants Meta, Google et TikTok.