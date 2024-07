Soudan: HRW dénonce des violences sexuelles généralisées à Khartoum

Les paramilitaires et l'armée se sont livrés à des violences sexuelles généralisées à Khartoum et ses banlieues dans le cadre de la guerre pour le pouvoir qui les opposent au Soudan, s'alarme lundi l'organisation Human Rights Watch (HRW).

L'ONG basée à New York indique avoir recueilli les témoignages de 42 soignants et acteurs de terrain faisant état de 262 cas de violences sexuelles dans la capitale soudanaise entre le début de la guerre, en avril 2023, et février 2024.

Ces violences touchent principalement "des femmes et des filles âgées de neuf à 60 ans" et comprennent "des viols et des viols collectifs", a décrit l'organisation dans un rapport publié lundi.