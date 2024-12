Syrie: voici ce que l'on sait de la fuite du président Bachar al-Assad

Le départ de M. Assad pour une destination inconnue s'est déroulé dans la plus grande discrétion à bord d'un avion privé qui décollait de l'aéroport international de Damas. Le chef de l'État syrien a quitté la capitale samedi à 22H00 (19H00 GMT), selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

©FlightAware

Dès lors, rien ne pouvait empêcher le retrait de l'aéroport de l'armée syrienne et des forces de sécurité, selon l'OSDH. Quelques heures auront suffi pour que les groupes rebelles annoncent la chute du "tyran" et la "libération" de Damas, appelant les millions de Syriens réfugiés à l'étranger et jetés sur la route de l'exil à rentrer chez eux dans une "Syrie libre".