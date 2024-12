Un accord de cessez-le-feu entre Israël et Gaza? "Nous n'y sommes pas encore", indique la Maison Blanche

"Il y aura d'autres discussions et consultations, et nous espérons pouvoir conclure un cessez-le-feu avec un accord sur les otages, mais nous n'y sommes pas encore", a déclaré ce conseiller du président américain Joe Biden, sur NBC, selon une retranscription de l'entretien publiée par la chaîne.

Dimanche, l'émir du Koweït Mechal al-Ahmad al-Sabah a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza lors d'un sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG), après plus de 13 mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas dans le territoire palestinien.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a déclaré dimanche depuis Jérusalem qu'il y avait des "indications" que des progrès pourraient être fait vers un accord. "Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des signes qu'on pourrait voir un plus grand degré de flexibilité de la part du Hamas en raison des circonstances, dont l'accord au Liban, mais pas seulement", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. Le gouvernement israélien "a la volonté d'avancer à ce sujet", a ajouté le ministre.

Sur NBC, Jake Sullivan a également salué la trêve entre Israël et le Hezbollah entrée en vigueur mercredi, "une immense avancée pour le Moyen-Orient". "Nous devons le protéger et nous assurer qu'il est totalement respecté", a encore déclaré ce conseiller. "Notre but est de tenir sur ces premiers jours critiques pour le cessez-le-feu, quand il est le plus fragile."