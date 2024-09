Un Japonais de 88 ans, dont 46 passés dans le couloir de la mort, innocenté

Iwao Hakamada, un Japonais de 88 ans, a été déclaré innocent jeudi du quadruple meurtre pour lequel il avait été condamné en 1968 et qui lui a valu de passer 46 ans dans le couloir de la mort.

Affaibli physiquement et mentalement par près de cinq décennies à attendre son exécution, le détenu au monde ayant passé le plus d'années dans le couloir de la mort n'a pas assisté à l'audience qui avait lieu à Shizuoka, non loin de là où il vit.

Habillé d'un chapeau et d'un gilet sans manche par-dessus une chemise claire, Hakamada a descendu quelques marches, soutenu par des proches. Selon les médias locaux, ceux-ci se sont assurés qu'il ne regarderait pas la télévision au moment du verdict.

Cette affaire, qui a débuté en 1966, est un symbole pour les partisans de l'abolition de la peine de mort au Japon, moins nombreux dans l'archipel selon les sondages, que ceux qui y sont favorables.