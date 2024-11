"Une ceinture de feu enveloppe la banlieue": nouvelle frappe israélienne sur Beyrouth, un mort annoncé et plusieurs blessés

Le ministère de la Santé libanais a fait état d'un mort et dix blessés dans un premier bilan.

La frappe sur Beyrouth a visé le quartier densément peuplé de Noueiri et "détruit un immeuble de quatre étages abritant des déplacés" des zones bombardées par Israël, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).

Dans le même temps, des frappes consécutives, les plus violentes depuis le début de la guerre entre le Hezbollah et Israël il y a plus de deux mois, visent la banlieue sud, selon l'Ani.

"Une ceinture de feu enveloppe la banlieue", a indiqué l'agence. Un épais nuage de fumée recouvre les quartiers de la banlieue sud selon les images de l'AFPTV et les explosions résonnent dans la capitale. L'armée israélienne avait appelé peu auparavant à l'évacuation d'une vingtaine de zones dans la banlieue sud, abritant selon elle des infrastructures du Hezbollah pro-iranien.

Ces frappes interviennent alors que le cabinet de sécurité israélien doit se prononcer dans l'après-midi sur un accord de cessez-le-feu au Liban, où Israël combat le mouvement islamiste Hezbollah.