"Une protestation profonde et courageuse": en Iran, cette étudiante se déshabille et défie le régime des mollahs

À l'étranger, en Iran, une femme a défié les mollahs. L'étudiante d'une prestigieuse université de Téhéran s'est déshabillée et a marché en sous-vêtements dans la rue en guise de protestation. À travers le monde, on salue le courage de la jeune femme qui, depuis, a été arrêtée et battue.

Elle s'appellerait Ayou Daryaï. En signe de protestation, elle se serait dévêtue après que les agents de sécurité de l'établissement l'aient prise à partie pour une tenue jugée indécente. La loi islamique impose en Iran un code vestimentaire très strict. Les femmes sont sommées de porter le foulard et des vêtements amples pour dissimuler leurs formes. Quelques minutes plus tard, la voie l'a embarquée par des hommes en civil, dans une voiture blanche.

Un acte de rébellions

C'est là que les versions divergent. La communauté internationale des universitaires iraniens parle d'un acte de bravoure et de rébellion contre un régime oppresseur. "Lorsque la sécurité de l'université l'a agressée et lui a déchiré ses vêtements, elle s'est courageusement déshabillée en signe de résistance. Son acte est une protestation profonde et courageuse. Pour avoir osé résister, elle est détenue de force, laissant sa famille et ses amis dans l'angoisse, incertains de son sort".

L'université tente d'étouffer l'affaire

Du côté de l'université, la version est toute autre. Le porte-parole invoque des problèmes mentaux sur le réseau social X. Il met en scène ce qu'il dit être le mari de l'étudiante en larmes. "Je vous demande de ne pas vous intéresser à cette histoire". "Ce qui s'est passé aujourd'hui est le résultat d'un comportement déséquilibré et immoral d'une personne qui, en manquant de respect, a rappelé la nécessité de faire face à une dérive culturelle", indique le porte-parole.

Ce qui semblait être une manière d'étouffer l'affaire se résout en échec. L'histoire d'Ayou Daryaï fait déjà le tour du monde. En quelques heures, elle devient le nouveau visage de la protestation des femmes iraniennes.