Une usine de munitions explose et se transforme en "champ de bataille" en Turquie: plusieurs personnes ont perdu la vie

Onze personnes ont été tuées et sept blessées mardi par une puissante explosion survenue dans une usine de munitions du nord-ouest de la Turquie, selon un nouveau bilan des autorités.

Un précédent bilan officiel faisait état de douze morts et cinq blessés.

"Il y a malheureusement onze morts (...), huit femmes et trois hommes. Et nous avons sept blessés", a déclaré sur place le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya.

Seuls deux des sept blessés sont encore "sous observation" dans un hôpital, a indiqué le ministre turc de l'Intérieur.

Selon les autorités, l'usine où est survenue l'explosion, située au nord de la ville de Balikesir, produit des munitions et des explosifs à usage civil.

Six employés de la même usine avaient déjà été blessés dans une explosion en 2014, selon la presse turque.

Que reste-t-il de l'usine ?

Des images diffusées par les chaînes de télévision turques montrent une partie de l'usine totalement détruite, ainsi que des panneaux de métal et des morceaux de verre projetés à des dizaines de mètres à la ronde.

Un témoin a qualifié les lieux de "champ de bataille" à la chaîne d'information en continu NTV.

Un incendie s'étant déclaré à la suite de l'explosion a été éteint dans la matinée par les pompiers, et l'usine a rapidement été évacuée. Une enquête a été ouverte et la piste du sabotage a d'ores et déjà été écartée, selon les autorités.