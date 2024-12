Tout le campus de UCLouvain bientôt chauffé... au bois: "Ça représente 15.000 tonnes de CO2 en moins par an"

Dans la chaufferie de l'université, un dispositif permet, pour l'instant, d'alimenter en chaleur et en électricité tous ces espaces. "L'ensemble de cette production thermique et électrique est faite sur base d'un vecteur fossile, c'est-à-dire du gaz naturel. Demain, on va supprimer ce vecteur fossile et passer sur un vecteur biomasse", annonce Didier Smits, responsable du service des études de l'UCLouvain.

La future centrale biomasse va permettre de chauffer et de fournir de l'électricité à la quasi-totalité du campus. Elle sera installée à proximité, dans une sablière, avec pour combustible... des déchets de bois. “Il y a un peu des chaises, des éléments, des poutres,... on voit quand même des grandes longueurs”, nous montre Laurent Dauge, le directeur général de l'intercommunale in BW. Ce bois est récolté dans des parcs à conteneurs de Wallonie. 55 000 tonnes seront nécessaires chaque année.

“C'est vraiment de l'économie circulaire, on travaille avec du bois qui est local et avec ça on fait de la chaleur et de l'électricité pour une université qui se trouve vraiment tout proche du site.”, se réjouit-il.

Ça représente 15 000 tonnes de CO2 en moins par an

Une canalisation souterraine de 2 km va relier la centrale biomasse et la chaufferie. Avec une production de chaleur estimée à 40 gigawattheure par an, 50 GWh d'électricité. "Ça représente 15 000 tonnes de CO2 en moins par an émises sur le site ici de Louvain-la-Neuve. Et ça impacte à concurrence de grosso modo 50% le bilan carbone de l'université", indique Didier Smits.