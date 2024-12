Arnaque aux faux QR codes sur les horodateurs à Bruxelles: comment éviter de se faire piéger?

De plus en plus de faux QR codes sont apposés sur les horodateurs à Bruxelles. Ceux-ci peuvent mener à des sites frauduleux en vous demandant des informations personnelles ; comment les reconnaître ? Que faire en cas de doute ?

"Pour scanner le QR code, au lieu d’utiliser votre appareil photo, envisagez d’avoir recours à des applications dédiées au scan des QR codes. Elles permettent de renforcer votre sécurité, car ces applications peuvent souvent détecter des sites ou des logiciels malveillants. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des logiciels de Protection anti-menaces qui vous préviendront si vous arrivez sur un site suspect", conseille ainsi Marijus Briedis, Directeur de la technologie chez NordVPN.

"Sans ce type d’applications, vérifiez systématiquement l’url (l'adresse internet, ndlr) associée au QR code, car l’arnaque peut résider dans une unique lettre. Aux États-Unis, par exemple, un faux QR code dirigeait vers poybyphone.online au lieu de paybyphone.online. Le site était identique donc sans vérification de l’url il était difficile de faire la différence.", ajoute-t-il.

Dernier conseil, et non des moindres : "Si un QR code vous redirige vers un site internet suspect ou sans rapport, n’acceptez pas le téléchargement d’un fichier et ne fournissez pas d'informations personnelles et bancaires et, bien entendu, quittez la page immédiatement".