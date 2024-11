Communales 2024: voici les seize bourgmestres qui ont prêté serment à Bruxelles

Et puis, il y a les nouveaux : Alessandro Zappala (Evere/PS); Charles Spapens (Forest/PS); Romain de Reusme (Ixelles/PS); et David Leisterh (Watermael-Boitsfort/MR). À noter qu'à Koekelberg, les vérifications administratives d'usage concernant la désignation récente d'Olivia P'Tito sont en cours.

Il y avait ceux qui prolongent leur mandat: Fabrice Cumps (Andelecht/PS); Sophie de Vos (Auderghem/DéFI); Christian Lamouline (Berchem-Sainte-Agathe/Les Engagés); Philippe Close (Ville de Bruxelles/PS); Vincent De Wolf (Etterbeek/MR); Jean-Paul Van Laethem (Ganshoren/Les Engagés); Claire Vandevivere (Jette/Les Engagés); Catherine Moureaux (Molenbeek/PS); Jean Spinette (Saint-Gilles/PS); Boris Dilliès (Uccle/MR); Olivier Maingain (Woluwe-Saint-Lambert/DéFI); et Benoît Cerexhe (Woluwe-St-Pierre/Les Engagés).

À Saint-Josse, les élections ont été annulées à la suite d'irrégularités observées au niveau des votes par procuration. À Schaerbeek, les négociations se poursuivent pour tenter de trouver une coalition. Pour le maïorat, cela se joue par moments à couteaux tirés entre le PS et le MR. Pour la coalition, Ecolo, voire la Liste du Bourgmestre, sont encore dans la course.

En l'état, si l'on inclut Olivia P'Tito à Koekelberg, il y aura 8 bourgmestres PS, 4 Engagés, 3 MR et 2 DéFI. On y dénombre par ailleurs treize hommes et quatre femmes.

Si la cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère détendue, elle a été marquée par l'appel d'Oliver Maingain et de Benoît Cerexhe à la cohésion entre les bourgmestres pour faire face aux "menaces" financièrse et institutionnelles qui planent sur l'institution communale.