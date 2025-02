Fusillades à répétition dans la capitale: pourquoi la commune d'Anderlecht est-elle particulièrement touchée?

Et effectivement, Anderlecht est l'une des communes où ces faits se sont multipliés l'année dernière, avec 15 tirs ou fusillades répertoriés. La distinction est importante puisque qu'une fusillade évoque un échange de tirs. Mais on voit aussi que la plupart des faits se concentrent au nord de la commune. Ça veut dire que l'autre moitié d'Anderlecht est plutôt tranquille et c'est important de le stipuler.

Pourquoi Anderlecht?

C'est l'une des communes les plus étendues de Bruxelles et l'une des plus peuplées. Les tirs ont souvent lieu à la frontière avec d'autres communes, Molenbeek, Bruxelles, Saint-Gilles et Forest qui sont aussi des lieux où la criminalité a fortement augmenté ces dernières années.

Ensuite, il y a un quartier qui très problématique: le Peterbos. C'est un gigantesque ensemble de cités, de logements sociaux, le plus grand de la région. Ça s'étend sur 17 hectares et au fil des années, c'est devenu l'un des points principaux du trafic de drogue à Bruxelles.

Il y a aussi le canal. On sait que cette zone a été plutôt négligée pendant des années avec les conséquences qu'on connaît. Enfin, il y a la gare de Bruxelles-Midi qui se trouve à la bordure vraiment de la commune, qui est le principal point d'entrée et de sortie de la capitale. Ça veut dire que depuis la gare de Bruxelles-Midi, on peut rejoindre toutes les villes du pays, mais aussi les autres pays, les pays voisins. Et ça, c'est assez pratique pour d'éventuels fugitifs.