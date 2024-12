Incendie à Molenbeek: une personne transportée à l'hôpital en état de choc, les habitants de l'immeuble relogés par les services communaux

"Les habitants sont sains et saufs à notre arrivée sur place", assurent les pompiers de Bruxelles. Le feu s'est développé dans une chambre. L'appartement a été complètement sinistré et est actuellement inhabitable. Aucun détecteur de fumée n'était présent dans l'habitation.

L'intervention s'est terminée vers 7h ce matin. Seule une personne a été évacuée à l'hôpital, en état de choc. "L'origine de l'incendie reste à déterminer", indiquent les pompiers de Bruxelles.

L'électricité a été coupée dans tout le bâtiment, à cause de la quantité d'eau utilisée pour l'extinction du brasier, pour cause de sécurité. Elle ne sera rétablie qu'après vérification. En attendant, "la zone de police Bruxelles-Ouest et les services communaux se chargent de reloger les habitants", explique le porte-parole des pompiers.