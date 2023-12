La police découvre de la cocaïne pour un montant d'environ 100.000 euros à Berchem-Sainte-Agathe: "Elle a été attirée par la nervosité d'un homme"

Les policiers ont décidé de procéder au contrôle des deux personnes et du véhicule. "Leur attention a été immédiatement attirée par la console centrale du véhicule. Quelques instants plus tard, ils ont découvert une cachette aménagée. Les trafiquants avaient mis au point un système d'ouverture particulièrement rusé. Par ailleurs, les policiers ont trouvé, dans le sac en plastique, des vêtements ainsi que deux blocs rectangulaires de cocaïne de plus d'un kilo dont la valeur de revente est estimée entre 100.000 et 125.000 euros", a indiqué la police locale.

Les deux suspects ont été auditionnés par les enquêteurs puis par un juge d'instruction. L'un d'eux a été placé sous mandat d'arrêt.