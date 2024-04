Le drapeau palestinien hissé devant la commune d'Evere arraché: "Nous en avons remis un autre"

Le bourgmestre ff se dit triste de la tournure des événements. Il explique qu'il a aussi reçu des dizaines de messages islamophobes depuis hier matin. Et surtout, Ridouane Chahid ne comprend pas le deux poids, deux mesures dans cette histoire. "J'estime que chacun a le droit de poser un acte, quel qu'il soit, comme on l'a fait pour l'Ukraine. Et vous savez, il y a quelques mois, mon collègue bourgmestre de la commune d'Uccle a fait monter sur le fronton de la commune d'Uccle le drapeau d'Israël. Ça n'a pas porté préjudice à qui que ce soit. Ça n'a pas amené autant d'émotions et de réactions négatives de la part de certains. Donc, non, je ne comprends pas qu'il y ait deux poids deux mesures: quand on met un drapeau d'Ukriane ou d'Israël sur une autre commune, ça ne pose pas de soucis. Quand c'est le drapeau palestinien, là, on veut polémiquer. Pourquoi? Je ne sais pas", s'est-il exprimé à notre micro.