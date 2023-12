Le réseau de la Stib perturbé en raison de la manifestation des syndicats européens

Les métros 1 et 5 roulent, a confirmé mardi matin la Société des transports intercommunaux de Bruxelles. Il en va de même pour les trams 3, 4, 7, 8 (accompagnée de son Tbus au niveau du chantier à Buyl), 9, 51 et 92. Au niveau des bus, les lignes 12, 36, 45, 46 (uniquement Moortebeek vers Anneessens), 50, 53, 56, 59, 65, 71, 73, 87 (prolongé jusqu'à Étangs Noirs), 88 et 95 sont effectives. Les fréquences sont néanmoins réduites par rapport à un jour normal.

L'itinéraire de la manifestation, qui va de la place Poelaert à Schuman, n'est pas l'itinéraire classique que les manifestations à Bruxelles doivent suivre. La Stib s'attend donc à des perturbations supplémentaires lors de la manifestation.

Les voyageurs seront informés toute la journée sur les perturbations du réseau Stib en temps réel via le site internet et l'application de la société, ainsi que via sa page Facebook et son compte X (anciennement Twitter).