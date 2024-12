"Le risque n'est jamais nul": la Région bruxelloise est-elle prête en cas d'attaque sur le marché de Noël?

La Région bruxelloise se dit prête à intervenir rapidement en cas de crise, en s'appuyant sur l'organe de coordination safe.brussels et ses partenaires.

Comme toujours, l'organe safe.brussels est responsable de la coordination des crises et catastrophes qui surviennent sur le territoire régional.

Les services concernés sont les pompiers, la santé publique, les zones de police, la police fédérale, Bruxelles Mobilité et Propreté, la Région, le cabinet du ministre-président, le conseil régional de sécurité et les communes.

La nuit du Nouvel An, une nuit généralement agitée pour les services de secours, les différentes zones de police sont sous l'autorité du chef de corps de la zone Bruxelles-Capitale - Ixelles, Michel Goovaerts, en collaboration avec les autres chefs de corps bruxellois. Mais c'est bien safe.brussels qui assure la coordination de tous les services de sécurité et de secours, depuis le Centre régional de crise (RCCR).

L'organe de sécurité tient toutes les heures une réunion stratégique avec tous les services concernés et envoie régulièrement un état des lieux aux dix-neuf bourgmestres. Safe.brussels se concerte également avec le cabinet du ministre-président bruxellois et consulte si besoin le Centre de crise national et le cabinet du Premier ministre.