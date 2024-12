Attaque en Allemagne: voici les mesures du marché de Noël de Liège pour "limiter les risques"

"C'est dramatique, on va encore être sur le qui-vive", témoigne une dame. "On a peur de sortir avec des histoires comme celles-là", ajoute une autre. "Ça nous rappelle ce qui est arrivé à Liège au moment de l'attentat, on n'est pas à l'abri", regrette un commerçant. Ce dernier relativise: "Ici, il y a quand même des sécurités tout autour du village."

Quels dispositifs mis en place?

À l'entrée du marché de Noël de Liège, il y a d'énormes et lourds pots de fleurs, des barrières anti voiture-bélier. Ce dispositif est en place depuis l'attentat au camion à Nice en juillet 2016.

En plus de cela, de nombreux policiers sont présents en uniforme et en civil. "Nous déployons les mesures nécessaires, nous essayons de limiter les risques. Le risque zéro n'existe jamais, donc évidemment, on peut toujours augmenter. Mais ici, je pense qu'on a trouvé un équilibre entre l'aspect sécurité et l'aspect accessibilité au public pour venir fêter de bonnes fêtes", rassure Olivier Marichal, commissaire divisionnaire à la police de Liège.

Les rails du tram passent juste à côté du marché de Noël. Mais la disposition des lieux est telle qu'ils ne peuvent pas servir de voie d'accès.