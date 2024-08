Les athlètes du Team Belgium à l'honneur lundi sur la Grand-Place de Bruxelles

Les athlètes du Team Belgium seront mis à l'honneur sur la Grand-Place de Bruxelles le lundi 12 août, au lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris, a confirmé mardi le COIB (Comité olympique et interfédéral belge). Le public pourra célébrer les Olympiens à partir de 17h00.

Le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close avait déjà lancé l'idée de mettre les athlètes belges à l'honneur après le doublé en or de Remco Evenepoel, qui a déjà eu droit à un bain de foule bruxellois en 2022 après sa victoire à la Vuelta et son titre mondial.

L'objectif de la cérémonie est de mettre en valeur l'ensemble des athlètes du Team Belgium. On ne fera pas de différence entre les médaillés et les non médaillés.

La Belgique a envoyé 165 athlètes à Paris. On ne sait pas encore lesquels seront présents sur le balcon de l'Hôtel de Ville. On devrait en savoir plus dans le courant de la semaine prochaine.