"Quel avenir voulons-nous?": des militants se réunissent à Bruxelles pour protester contre les "excès de la surconsommation"

Une trentaine de militants ont organisé une action symbolique à Bruxelles pour sensibiliser le public aux impacts environnementaux et sociaux du consumérisme. Treize d'entre eux ont été interpellés.

Dans une mise en scène frappante, les activistes ont disposé des chaises en cercle devant le magasin et lancé un débat public sur les conséquences de la surconsommation. Une banderole centrale interpellait les passants : "Quel avenir voulons-nous ?". Celle-ci a été collée sur une grande publicité de la marque Tommy Hilfiger, suspendue à quelques mètres du sol.

Ce vendredi après-midi, en plein Black Friday, une trentaine d’activistes des collectifs "Growth Kills" et "Scientist Rebellion" se sont mobilisés à Bruxelles, rue Neuve. Leur cible : l’Inno, un grand magasin symbole de la société de consommation. Ces militants ont dénoncé ce qu’ils appellent les excès de la surconsommation, qu’ils accusent de contribuer à la crise écologique et d’éroder le lien social.

Un appel à réfléchir et à agir

Pour renforcer leur message, certains militants, vêtus de blouses blanches pour symboliser leur rôle scientifique, ont abordé les passants. Ils les invitaient à réfléchir à leurs habitudes de consommation et à participer à leur cercle de discussion. D’autres ont déployé une banderole portant un message explicite : "Redirigeons l’énergie collective vers ce qui compte vraiment".

Bien que l’action se soit déroulée dans le calme, les forces de l’ordre sont intervenues, arrêtant treize manifestants. Ce type d’opération symbolique attire de plus en plus l’attention sur le lien entre surconsommation et crise environnementale, une problématique que les activistes souhaitent mettre au cœur des débats publics.