"Refoodgees", le restaurant bruxellois entre insertion sociale et partage de cultures

Situé au 153 rue Émile Féron au sein de la Cité des Associations, Refoodgees propose deux formations (en cuisine et en salle), rémunérées au barème horeca, à des personnes réfugiées et primo-arrivantes. "Les seules conditions: détenir une attestation d'immatriculation (ou "carte orange"), avoir des bases en anglais ou en français et être pourvu d'une affinité avec la cuisine", explique le fondateur et directeur exécutif du projet, Arthur Fogel.

Adressant une double problématique - la pénurie de personnel qualifié en horeca et la difficulté pour les personnes réfugiées de trouver un emploi durable - Refoodgees forme donc ses stagiaires et les accompagne en parallèle pour trouver un emploi à l'issue de leur formation d'un an.