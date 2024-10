Une manifestation de taxis prévue jeudi près de la gare du Midi à Bruxelles

"Bruxelles Mobilité semble toutefois préférer défendre des multinationales, invoquant une concurrence déloyale, comme en témoigne le procès-verbal que nous avons reçu", explique Khalid Ed-Denguir. Contestant cette simple suppression, la fédération a demandé que ces emplacements soient déplacés, mais "cette requête a été refusée", continue le président.

La FeBeT pointe en outre le manque d'encadrement de la part des autorités à la gare du Midi, débouchant sur une situation "particulièrement problématique". "Il n'y a pas de stewards, et des faux taxis harcèlent les clients et piratent le marché. Nous rencontrons également des difficultés pour accéder à la gare et en sortir", martèle le président de la FeBeT. Ce dernier dénonce ainsi l'absence de réaction de la part des autorités depuis près de "cinq ans", qu'il s'agisse du cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt ou encore de Bruxelles Mobilité.

"Certes, des travaux sont en cours à la gare du Midi, rue de France, mais des solutions alternatives sont envisageables", concluent les organisateurs.