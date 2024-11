Une opération policière d'envergure mène à 36 arrestations à Bruxelles

Pour lutter contre la criminalité à cet endroit, les agents de la zone de police de Bruxelles-Nord ont besoin d'une vue d'ensemble des individus dangereux ou des criminels qui opèrent dans le quartier et dans la rue. L'intervention policière à grande échelle de vendredi a permis à la police de compléter les informations existantes relatives à des dossiers criminels et de vérifier des informations non prouvées. L'opération vise également à accroître la visibilité de la police dans les rues afin de lutter contre la criminalité et d'assurer la sécurité.

L'intervention policière à grande échelle se déroule parallèlement à d'autres initiatives et opérations. Entre le 15 août et le 15 octobre, les opérations de sécurité dans l'arrondissement du Nord et du Brabant ont donné lieu à 741 arrestations administratives et judiciaires.