WOLUWE-SAINT-LAMBERT: La Liste du Bourgmestre exercera toutes les compétences échevinales

La Liste du Bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert Olivier Maingain exercera l'ensemble des compétences échevinales de cette commune de l'est de la capitale. Les Engagés -associés à celle-ci aux commandes de la commune malgré la majorité absolue de 21 sièges sur 39 obtenus le 13 octobre dernier-géreront la présidence du CPAS.

Delphine De Valkeneer sera proposée au conseil communal du 1er décembre comme première échevine chargée de l'urbanisme et des permis d'environnement, de la petite enfance, du commerce, de l'emploi.

Le bourgmestre Olivier Maingain aura notamment en charge: la sécurité publique, la prévention, la gestion du personnel, l'enseignement, la culture, la démocratie participative, etc.

La commune a annoncé lundi la composition du futur collège et de la présidence du CPAS.

Jacqueline Destrée sera proposée comme Officière de l'État civil.

Eric Bott se prépare à rempiler comme échevin des sports et de la jeunesse, de la vie associative.

Tamara Liénart sera chargée des affaires néerlandophones.

Gregory Matgen, est pressenti pour être reconduit à l'environnement et au développement durable, la mobilité. Il aura aussi le logement, et la gestion du patrimoine et des propriétés communales.

Philippe Jaquemyns héritera, sous réserve également du soutien du conseil communal, de la gestion de l'espace public.

Charles Six, sera chargé entre autres des affaires sociales, des seniors et personnes en situation de handicap, et des pensions.

Michaël Loriaux, aura la responsabilité des finances, du budget, des affaires juridiques et de l'égalité des chances.

Jean-François Thayer (Les Engagés) sera président du CPAS.

"La majorité communale sera particulièrement attentive à ne pas accepter le transfert de charges financières du fédéral et de la Région. Le nouveau Collège des bourgmestre et échevins s'opposera à tout affaiblissement de l'autonomie communale, à la fusion des zones de police, à toute atteinte à la politique de proximité", a-t-elle notamment fait valoir.