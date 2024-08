18 personnes surprises avec de la drogue sur elles à l'entrée d'un festival à Courtrai

Quelque 23.000 festivaliers ont participé au festival "le plus marginal" du pays, selon les organisateurs. A l'entrée, 2.700 visiteurs ont été fouillés dans le cadre d'un contrôle antidrogue. La police locale et fédérale a reçu l'aide d'équipes de la brigade canine.

Les chiens ont pointé 98 suspects. Après une fouille approfondie, 18 individus détenaient effectivement de la drogue, parfois très bien dissimulée. Ils ont été mis à l'amende et n'ont plus pu entrer sur le site du festival. L'un d'eux a tout de même tenté de revenir sur les lieux, mais a été reconnu. Les stupéfiants, sous formes de pilules ou de poudre et dans une moindre mesure du cannabis, ont été saisis. Les 80 autres suspects avaient vraisemblablement eu de la drogue récemment sur eux.