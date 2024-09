Le port d'Ostende démolit des hangars et fait de la place pour de nouvelles activités

Les hangars en question ont été utilisés pendant de nombreuses années, mais présentent depuis de nombreux défauts structurels. Cela a entraîné des risques pour la sécurité des employés et des autres personnes utilisant les hangars. Le port a donc décidé de démolir les infrastructures existantes et de faire de la place pour de nouvelles activités. "Cela donne au port la flexibilité nécessaire pour répondre aux nouveaux développements logistiques et maritimes et pour soutenir l'expansion de son offre de services", est-il souligné dans le communiqué.

Les travaux de démolition dureront environ un mois. En outre, des investissements ont été réalisés pour réaménager la zone environnante. Des mesures seront également prises pour rendre la zone plus sûre.