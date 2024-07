Måneskin se rapproche du statut de tête d'affiche à Werchter

Le groupe italien Måneskin s'est approché du statut de grande tête d'affiche au festival Rock Werchter vendredi soir. La formation a cependant montré qu'elle avait encore besoin de temps pour créer sa propre musique, puisqu'elle a joué deux fois le tube "I Wanna Be Your Slave" au cours du même set.

Måneskin était déjà présent sur la scène principale de Werchter en 2022 et avait alors donné un concert très apprécié. Vendredi soir, ils visaient un niveau supérieur. En tant que tête d'affiche et donc en clôture de la journée, les attentes à leur égard étaient donc élevées.

Måneskin a entonné l'un de leurs derniers singles "Gossip" pour emporter la foule avec lui, puis "Honey" et "Supermodel" ont suivi peu après. Avec "Beggin", le public s'est déchaîné. Même au milieu du set, lorsque de nombreux visiteurs ont été appelés sur scène, lors de "Kool Kids", l'enthousiasme des gens était palpable.

Mais d'autres chansons n'ont pas réussi à autant attirer l'attention du public, à l'image de "The Loneliest" ou de "I Wanna be your Slave", qui a été jouée deux fois vendredi soir.