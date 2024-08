Nombre record d'enfants perdus à la Côte

Les sauveteurs ont à nouveau comptabilisé lundi un nombre record d'enfants perdus sur les plages de la Mer du Nord. Ils étaient 173 à 18h30. Les services de secours enjoignent par ailleurs les estivants à ne plus s'aventurer trop loin dans les flots étant donné que les plages ne sont plus surveillées à cette heure-ci et que la marée est montante.