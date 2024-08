Un homme recherché arrêté à Ostende après une baignade

L'incident s'est produit lundi soir à 23h00. Un homme a demandé à trois personnes de surveiller ses affaires pendant qu'il allait faire un plongeon dans la mer. Le trio l'a vu entrer dans l'eau, l'a soudainement entendu crier avant de le perdre de vue. Ils ne l'ont pas vu sortir de l'eau.

Ils ont prévenu les services de secours et une opération de recherche a été lancée. La police et les pompiers se sont rendus sur place. Après environ une demi-heure, l'homme est sorti de l'eau près du Kursaal, en bonne santé et par ses propres moyens.