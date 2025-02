Ces courses de karting en réalité augmentée sont nées... à Mouscron: "On a l'impression d'aller super vite"

Vous restez en Belgique pendant les congés scolaires? Voici une idée d'activité intérieure qui va plaire aux amateurs de voitures et de jeux vidéo. Les battlekart est un mélange de karting et de laser game. Un concept né en Wallonie il y a 10 ans et que s'arrache aujourd'hui le monde entier.

Ce n'est pas une simple course de kart, mais de "Battlekart", autrement dit, "bolide de bataille". À une vitesse maximale de 30 km/h, les conducteurs lancent des missiles et autres projectiles pour ralentir leurs adversaires et tenter d'arriver le premier.

Grâce à la réalité augmentée, plusieurs jeux sont disponibles, comme le célèbre Serpent. Objectif : ramasser les boules colorées sans toucher les bords et éviter vos concurrents. "Ce sont des vidéoprojecteurs placés au plafond qui projettent la piste au sol, ce qui fait qu'on peut afficher ce qu'on veut. Comme vous le dites, il y a plusieurs modes de jeu qui existent", détaille le coresponsable de Battlekart Mons, Jorel Brotcorne.

On a l'impression d'aller super vite

"C'est ça que j'aime le plus, c'est ce côté comme si on était à la maison, on jouait derrière la console, on retrouve ce petit côté enfantin qu'on avait à l'époque", se réjouit une participante. "Quand on a les boosts et tout ça, ça donne vraiment de l'adrénaline et on a l'impression d'aller super vite, donc c'est ça qui est vraiment chouette", nous explique une autre.

Un concept né à Mouscron

Le concept est wallon. Créé il y a 10 ans à Mouscron, il s'est aujourd'hui développé dans le monde entier : France, Allemagne, Pays-Bas, mais aussi Émirats Arabes Unis, Australie et bientôt les États-Unis. Il y a aujourd'hui 45 centres dans le monde entier. "Aujourd'hui, on a 120 dossiers en cours d'analyse et au-delà des 45 qui sont déjà ouverts, on devrait arriver à 70 voire 80 ici à la fin de l'année et l'objectif, c'est encore de doubler en 2026", dévoile Alexandre Valée, responsable communication de Battlekart.

Comptez tout de même 20 euros la partie de 15 minutes. Attention, si vous venez en famille ou entre amis. La compétition et la stratégie pourraient bien pimenter vos relations.