Plusieurs personnes blessées grièvement dans un accident impliquant une seule voiture à Gosselies

Un véhicule avec six personnes à l'intérieur circulait sur l'avenue Jean Mermoz à Gosselies quand il a percuté l'anneau central d'un rond-point. Les faits se sont déroulés peu avant 6 heures ce samedi matin. Selon les informations de notre correspondant Fabian Van Hove, la voiture a "décollé" à la suite de l'impact et est retombée dans le rond-point. À l'heure d'écrire ces lignes, on ne connaît pas les circonstances exactes de l'accident. Les six passagers sont blessés, dont certains grièvement, ajoute notre correspondant. La police a bloqué l'accès à la chaussée.