Un écran géant prendra place sur la nouvelle place Vauban à Charleroi pour l'Euro 2024

À l'occasion de la compétition, organisée cette année en Allemagne, plusieurs villes belges proposeront un écran géant en plein air. À Charleroi, une telle installation n'avait plus été possible depuis la Coupe du monde 2018. Les restrictions liées au covid et les travaux de la Ville Haute l'avaient successivement rendu impossible en 2021 (Euro 2020) et 2022 (Coupe du Monde 2022).

L'installation prendra la forme d'un village. La société organisatrice a précisé que l'accès sera gratuit et qu'un bar et une petite restauration seront assurés sur place.