Une partie de la toiture de l’école Barigand s’effondre à Ghlin: des ouvriers étaient sous la structure

Une toiture en construction s'est effondrée à Ghlin (et non pas une grue, comme précédemment communiqué par erreur par la Ville de Mons). Les raisons de l'incident sont toujours inconnues actuellement.

"J'ai vu un homme tomber de mes propres yeux et j'en tremble encore", affirme Aurélie, mère d’un enfant de sixième primaire inscrit dans l'école Barigand, où un accident de chantier s'est produit. Selon elle, la toiture s'est effondrée, provoquant la chute de cet ouvrier. "C’était la sortie des classes et on attendait dans la cour et là, on a entendu un gros boum, décrit-elle. J’ai vu le béton couler, puis les plaques de béton s’effondrer et j’ai vu cethomme tomber. J’ai tout entendu : les cris, les ‘au secours’,…". Selon ce témoin, les professeurs se sont mis à courir pour lui venir en aide.

Les autorités demandent à la population de ne pas se rendre sur place afin de faciliter le travail des secouristes. Les chiens renifleurs seraient mobilisés afin de participer aux opérations.