"J'adore chanter": une initiative touchante redonne le sourire aux résidents des maisons de repos liégeoises

Dans les maisons de repos aussi on s'apprête à fêter Noël. Le problème, c'est que certains résidents n'ont pas ou plus beaucoup de visites pendant les fêtes. Alors pour leur redonner le sourire, une chorale de la province de Liège a décidé de faire le tour des établissements de sa région pour leur offrir un Noël enchanté et en chanson.

Un dernier tour de chauffe et le spectacle peut enfin commencer. Devant des yeux émerveillés et des sourires éclatants, la chorale interprète les plus grands tubes de Noël, comme l'indémodable "Vive le vent d'hiver". Marie-Thérèse, 99 ans, se met carrément à pousser la chansonnette : "J'adore chanter, avec les enfants aussi. La semaine passée, on a chanté avec les petits."

Pendant l'entracte, c'est la distribution de cadeaux. Paule reçoit du savon : "Vous en aviez besoin ?", "Oh non, mais ça fait toujours plaisir.", répond-elle.